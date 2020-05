Achats de matériels de protection : des aides pour les petites entreprises

Achat de masques, de visières, du gel alcoolique en grande quantité... Ces mesures d'hygiène très strictes imposées dans les commerces et chez les artisans ont un coût. Les petites et moyennes entreprises vont percevoir à partir de ce lundi une subvention pouvant aller jusqu'à 5 000 euros. Malgré cela, il est possible que le prix de certains services augmente.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.