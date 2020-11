Aéronautique : les sous-traitants tentent de sortir de la crise

La filière de l'aéronautique se trouve parmi les secteurs qui souffrent le plus depuis mars 2020. Cela concerne les constructeurs, mais aussi leur sous-traitant. Pour JV group par exemple, les commandes avaient fortement ralenti au début de l'été. Faisant le bilan de 2020, son président Jean-Michel Ramirez, dit avoir eu "environ 40 à 50% de baisse de commande par rapport à 2019". En conséquence, son activité de conception de mobilier pour avions a diminué et les CDD et intérimaires ont été les premiers touchés. Plus de vingt d'entre eux n'ont pas été reconduits.



À une vingtaine de kilomètres, Serges Dumas s'inquiétait également de devoir se séparer de certains salariés. Finalement, grâce au chômage partiel, aucun licenciement n'est à déplorer. Les employés de ce sous-traitant fabriquant des vis pour l'aviation, s'estiment chanceux. Cependant, ils restent préoccupés par l'avenir. Cette année 2020, leur chiffre d'affaires a diminué de 15%. Désormais, ce patron compte beaucoup sur le plan de modernisation aéronautique et vient d'envoyer son dossier.