Aides aux artisans et professions libérales : les entrepreneurs attendent davantage

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, certaines entreprises ont dû fermer leurs portes. D'autres ont eu recours au chômage partiel. Pour certaines, des mesures supplémentaires comme l'annulation des charges (et non leur simple report) leur apporterait plus d'oxygène. Un dispositif qui pourra être accoré au cas par cas, selon l'ampleur des difficultés. Pour les artisans et les commerçants, une nouvelle aide exceptionnelle de 1.250 euros viendra en outre s'ajouter aux 1.500 euros déjà prévus.