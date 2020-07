Airbus dévoile les détails de son plan de suppression d'emplois

Plus de 15 000 emplois dans le monde, dont 5 000 dans l'Hexagone, sont concernés par le plan de restructuration massif prévu par Airbus. Dans le pays, 3 500 postes seront supprimés à Toulouse, 2 398 à la production, 980 au siège et des centaines dans les filiales. Selon Jean-François Knepper, responsable FO, aucun des sites ne sera fermé, mais certains seront plus touchés que d'autres comme celui de Mérignac (Gironde) où 40% des effectifs seront supprimés.



