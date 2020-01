Aménager les fins de carrière : qu’en pensent ceux qui sont concernés ?

Travailler à mi-temps dès 57 ans pour le même salaire, l'idée serait envisagée par le gouvernement pour les aides-soignants. Aujourd'hui, il n'existe en effet pas vraiment de dispositif d'aménagement de fin de carrière pour ces professions. Les conditions étant de plus en plus difficiles, ils ne voient pas bien leur avenir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.