Ameublement : vers la naissance d’un géant "made in France" ?

C’est un mariage qui va faire du bruit dans le secteur de l’ameublement. Deux marques très connues des Français, Conforama et But, vont s’allier. Dans un premier temps, les deux enseignes conservent leur identité. En revanche, elles comptent optimiser leurs achats et donc négocier des tarifs plus attractifs. Avec cette alliance, But reprend les 6 300 emplois et les 160 des magasins Conforama qui sont menacés par la crise du Coronavirus. Toutefois, le représentant du personnel reste inquiet. Les deux marques, respectivement deuxième et troisième sur le marché de l’ameublement derrière Ikea, passent désormais en tête et peuvent rivaliser avec le géant suédois. Elles comptent faire fabriquer plus de meubles sur notre territoire. Mais selon un expert, cet objectif n’est pas si simple à mettre en œuvre. Actuellement, plus de 50% des meubles commercialisés par ces enseignes sont "made in France", notamment les canapés et la literie. En revanche, ce sera plus compliqué pour les luminaires et les objets de décoration. Ils sont encore largement produits en Asie ou en Europe de l’Est.



