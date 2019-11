Apprentis pâtissiers, des jobs en or pour les maîtres de demain

Ils ont entre 18 et 21 ans et rêvent de devenir les maîtres pâtissiers de demain. Ils se sont affrontés dans une finale sans pitié, celle des meilleurs apprentis de France, option pâtisserie de restaurant. Nous avons suivi deux d'entre eux avant et pendant les cinq heures d'une épreuve qui leur a demandé des mois de préparations et de sacrifices.



