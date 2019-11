VIDÉO - Apprentis pâtissiers, ils passent le concours qui pourrait changer leur vie

Ils ont entre 17 et 21 ans et rêvent de devenir les maîtres pâtissiers de demain. Ils se sont affrontés dans une finale sans pitié, celle du concours des meilleurs apprentis de France, option dessert de restaurant. Les caméras de Sept à Huit life ont suivi deux d'entre eux avant et pendant les cinq heures d'une épreuve qui leur aura demandé des mois de préparation et de sacrifices : Timla, qui a tourné le dos à ses étude scientifiques pour assouvir sa véritable passion, et Clément, ancien cancre qui se rêve désormais grand chef. Qui remportera la médaille d'or ?