Assurance-chômage : les salariés en CDD pénalisés

Avec la nouvelle réforme sur l'assurance-chômage, le gouvernement compte réduire le déficit de l'Unédic, et donc de durcir les conditions d'indemnisations. Parmi les plus concernés, il y a les personnes qui cumulent les petits contrats. Ils toucheront moins, et moins facilement. Avant la réforme, un mois de travail suffisait pour prolonger une indemnisation. À partir de ce vendredi 1er novembre, il faut avoir travaillé au moins six mois.



