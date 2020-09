Auchan annonce la suppression de plus de 1 000 postes

L'annonce est tombée ce mercredi matin, alors que la direction d'Auchan et des représentants du personnel étaient réunis pour un comité d'entreprise extraordinaire. Au total, 1 088 postes seront supprimés. Les 127 hypermarchés du groupe sont concernés. Et le service le plus touché est celui du SAV, le service après-vente.



