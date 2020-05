Automobile : durement touchés, les sous-traitants craignent des "dépôts de bilan massifs"

Dans le secteur automobile, les entreprises sous-traitantes fabriquent les principales pièces des voitures des différents constructeurs. Au total, elles emploient 400.000 personnes en France. Et sont durement touchées par les conséquences de la crise sanitaire qui a mis le marché automobile à l'arrêt ou presque.

C'est par exemple le cas de Tytech, une société installée en Haute-Savoie et spécialisée dans les pièces pour moteurs et systèmes de freinage. Depuis mars, la production de cette PME de 6 salariés qui travaille dans l’ombre des équipementiers est quasiment nulle, l’activité ayant chuté d’environ 80%. Résultat : les carnets de commande et le chiffre d’affaires se sont effondrés brutalement. Yann Triconal, le patron, explique à TF1 que "la crise est beaucoup plus grave que celle survenue en 2008 et 2009". Pour survivre, il a contracté un prêt bancaire garanti par l’Etat et placé la moitié de son personnel en chômage partiel.