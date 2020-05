Automobile : peut-on rapatrier la production ?

La Clio de Renault ou la 208 de Peugeot sont très majoritairement produites en Slovénie, en Turquie ou encore au Maroc. Pour ces petites Citadines d'entrée de gamme, relocaliser la production en France sans augmenter les prix semble compliqué. Pour autant, nous avons encore de nombreux sites de fabrication dans l'Hexagone. Ils se concentrent sur des véhicules plus chers. Le gouvernement peut exiger de Peugeot et Citroën de maintenir coûte que coûte leur production, même si la crise perdure.



