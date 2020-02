Baisse du chômage : le Cantal champion de France

Dans le département du Cantal, le taux de chômage est de moins de 5%. Mais avec une démographie et une population active en baisse, recruter reste un casse-tête localement. Transport, restauration, service à la personne... Quasiment tous les secteurs économiques du département sont en tension. Séduire et être immédiatement attractif restent pour eux les moyens pour que la multitude d'offres d'emploi ne deviennent pas un handicap économique majeur.



