Baisser les salaires pour maintenir les emplois, une demande vécue comme un chantage à l'emploi chez Derichebourg

Des salariés de Derichebourg aeronautics services ont manifesté devant le siège social de l'entreprise, à Blagnac, ce jeudi matin. En cause, leur société leur a demandé de renoncer au treizième mois et aux indemnités kilométriques pour faire face à la crise. Sans quoi, près de 700 postes pourraient être supprimés. Une proposition considérée comme un chantage à l'emploi par la plupart des employés.



