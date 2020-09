Bars, restaurants : un nouveau coup dur

L'addition est lourde pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. À Paris, des cafetiers et des brasseurs ont jeté symboliquement les clés de leur établissement par terre. Un cri d'alarme, relayé par toute la profession. Les indemnisations sont prévues, mais seront-elles suffisantes pour salariés comme pour les employeurs ? Pour soutenir leur activité, leur seul espoir est que les clients changent leurs habitudes en venant consommer un peu plus tôt.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/09/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.