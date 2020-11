Brexit : les pêcheurs, grands perdants d'un "No deal"

Comme chaque nuit, Laurent Merlin, le capitaine et ses trois matelots partent pêcher dans les eaux britanniques de la Manche. Il viennent y relever leur casier avec des crabes, buleaux, homards. Avec le Brexit, si le Royaume-Uni et l'Union Européenne ne trouvent pas d'accord sur le partage des eaux territoriales, ce bateau Laurent Geoffrey pourrait ne plus avoir accès à cette zone. Ce serait une catastrophe pour ces pêcheurs car près des côtes françaises, la ressource est de plus en plus pauvre. En cas de "No Deal", l'ensemble des pêcheurs de l'Union Européenne se disputeraient une zone de pêche beaucoup plus restreinte et moins poissonneuse. Rien que dans l'Hexagone, un tel scénario mettrait en péril l'emploi de près de 30 000 personnes.