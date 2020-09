Bridgestone : peut-on sauver l'usine de Béthune ?

Plusieurs scénarios sont désormais étudiés pour relancer l'usine Bridgestone à Béthune. D'abord, fabriquer des pneus plus grands qui correspondent aux standards des voitures d'aujourd'hui. C'est l'option préférée des salariés. Mais il faudrait 160 à 200 millions d'euros d'investissement, et la direction dit que la cessation d'activité est pour elle la seule option. Autre idée proposée par les élus, le recyclage des pneus. Les salariés sont même prêts à un virage écologique pour conserver leur emploi.



