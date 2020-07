Ce que les artisans et les commerçants attendent du nouveau ministre Alain Griset

Depuis lundi 6 juillet, les artisans et les commerçants ont un soutien de poids au sein du gouvernement. Encore inconnu du grand public, Alain Griset, un ancien chauffeur de taxi a été nommé ministre délégué aux petites et moyennes entreprises. Qu'attendent de lui les restaurateurs, les coiffeurs, les menuisiers et les centaines de milliers d'indépendants ? Nos équipes sont parties à leur rencontre à Tours.



