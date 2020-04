Certains magasins de bricolage rouvrent en prenant des précautions sanitaires

Contrairement aux grandes surfaces, la plupart des magasins de bricolage sont fermés depuis le 16 mars. Après avoir expérimenté un système de drive, certaines enseignes recommencent à accueillir du public. À Villeneuve-d'Ascq (Nord), le magasin exige le respect des gestes barrières et des précautions sanitaires. Avec pas plus de 50 personnes en même temps dans les rayons, les clients peuvent acheter ceux qu'ils veulent mais dans un délai de quinze minutes.



