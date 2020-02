VIDÉO - Ces entreprises ont choisi d’embaucher en priorité des personnes handicapées

Chaud devant ! Bienvenue au Clos des roses, un restaurant situé à Sahurs, en Seine-Maritime. En cuisine, c’est le coup de feu. Angélina s’active, au service en salle. Elle est atteinte d’une légère déficience cognitive, comme d’autres employés ici. Le Clos des roses, sur lequel le JT de TF1 donne un coup de projecteur dans le reportage en tête de cet article, emploie en effet des salariés en situation de handicap. Ils sont rémunérés entre 500 et 1100 euros. "C’est l’occasion d’être au contact de clients", raconte Angélina. "J'aime bien mon métier, j’aime bien la clientèle, je connais les bases, et si j’ai besoin, j’appelle mon responsable". Le Clos des Roses est un Esat, un établissement qui a fait le choix d’embaucher spécifiquement des personnes handicapées, encadrées par deux responsables d'atelier.

Un exemple, presque une exception. Car alors que la loi oblige les entreprises de plus de 20 employés à embaucher 6% de personne en situation de handicap, la réalité est loin de cela. Une étude du ministère du Travail datant de 2019 indique qu'en 2017, les entreprises privées de plus de 20 salariés comptaient 3,5% de personnes handicapées parmi leur personnel, un taux d'emploi direct stable par rapport à l'année précédente. Une donnée qui explique en partie le fait que le taux de personnes handicapées au chômage est 2,2 fois plus élevé que celui des personnes valides. Un sujet d'autant plus d'actualité qu'Emmanuel Macron préside mardi à l'Elysée une "conférence nationale du handicap" très attendue par les associations, qui attendent des avancées concrètes sur le sujet, et notamment dans le monde du travail.