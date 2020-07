Ces entreprises qui se portent bien malgré la crise

Malgré la crise, certaines entreprises se portent plutôt bien. Il était pourtant impossible de s'en remettre, car l'épidémie a frappé au pire moment. Mais la reprise a été beaucoup plus forte que prévu pour elles. Les clients sont revenus encore plus nombreux et toutes les livraisons ont été effectuées. Exemple chez un imprimeur et dans une chaîne de restauration près de Rennes.



