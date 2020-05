Chômage : la deuxième vague sera sociale

Si les secteurs du textile et de l'ameublement étaient déjà en difficultés chroniques, la crise sanitaire n'a pas arrangé leur situation. Cette semaine, on a recensé des annonces de redressement judiciaire ou encore de suppression de postes en raison des pertes subies durant le confinement. Les commerces ont, en effet, été fragilisés par ce dernier et en dépit des multiples aides de l'Etat mis à leur disposition, 30% d'entre eux pourraient disparaître. Quelles en sont les raisons ? Quid du secteur de l'automobile, du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie ?



