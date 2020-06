Chômage : les jeunes très touchés par la crise

Selon les derniers chiffres du chômage, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 149 900 personnes. Celui des chômeurs de catégorie A, sans activité, reste en revanche à un niveau historiquement élevé. On en compte 4 420 000. Les jeunes figurent parmi les premières victimes de cette crise. Ils sont 700 000 et vont tenter d'intégrer le marché du travail à la rentrée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.