Chômage partiel : ce qui peut changer

En 2020, l'État a prévu une dépense de 31 milliards d'euros pour financer le chômage partiel. 8,6 millions de Français bénéficient aujourd'hui de ce dispositif. Mais avec le déconfinement, ce dernier va être allégé. Un certain nombre de salariés n'y auront plus droit. Alors quand et comment concrètement sera-t-il modifié ? Qui sera concerné ?



