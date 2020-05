Chômage partiel : ces patrons qui abusent

Il y a aujourd'hui dans l'Hexagone plus de douze millions de salariés au chômage partiel. Un dispositif que le gouvernement a mis en place de façon très large pour éviter les licenciements. Mais il a aussi décidé à partir de la semaine prochaine d'instaurer des contrôles. Il s'agit d'identifier les entreprises qui touchent cette aide et continuent pourtant de faire travailler leurs employés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.