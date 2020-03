Chômage partiel : comment est-on payé ?

Quand une entreprise place ses salariés au chômage partiel, elle doit leur verser 84% de leur salaire net avec une limite de 35 heures payées. Seules les personnes qui sont au Smic pourront toucher 100% de leurs salaires. Ces règles existent depuis longtemps, et elles concernent tous les salariés, qu'ils soient en CDI ou en CDD. L'État va rembourser toutes les sommes versées et s'engage à le faire sous quinze jours.



