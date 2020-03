Chômage partiel : la parade pour aider les entreprises

Les nouvelles mesures de restrictions vont affecter des millions de salariés français et des milliers d'entreprises. Face à leurs difficultés, le gouvernement a proposé un report des charges sociales et fiscales. Un fonds de solidarité est aussi prévu en cas de manque de trésorerie. Il sera réservé aux plus petites entreprises. Jugés insuffisants pour certains gérants, ils souhaitent l'annulation et la reconnaissance d'un état de catastrophe sanitaire.



