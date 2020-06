Chômage partiel : une entreprise sur quatre suspectée de fraude

Au plus fort de la crise sanitaire, plus de huit millions de Français ont bénéficié du chômage partiel. Mais, des abus de ce dispositif se comptent par milliers. Depuis plus d’un mois, le gouvernement les passe au peigne fin. Trois mille sociétés ont déjà été examinées. Ces contrôles ont débouché sur des suspicions de fraude concernant une entreprise sur quatre. Ils sont faits en ciblant certains secteurs, comme le BTP ou le commerce, qui ont beaucoup fait appel au chômage partiel, mais aussi sur la base des témoignages, qui se sont multipliés pendant la crise. En cas de fraude avérée, l’entreprise devra, au minimum, rembourser toutes les sommes versées. Elle encourt aussi une interdiction d’aides publiques pendant cinq ans.



