VIDÉO - Secteurs qui recrutent, boom des contrats de courte durée... : découvrez le baromètre de l'emploi 2018

L'emploi au beau fixe en Nouvelle-Aquitaine. Grâce à l'attractivité de la ville de Bordeaux, la région est la plus attractive de France et enregistre une hausse de 15% du nombre d'offres d'emploi. En deuxième et troisième position, on retrouve l'Auvergne Rhône-Alpes et la Bourgogne Franche-Comté avec 9%. C'est le bilan établi par la plateforme Hellowork, qui a publié lundi les chiffres de son baromètre de l'emploi.





Quelle est la situation de l'emploi dans les régions ? Au niveau national, le nombre d'offres d'emploi a augmenté de +27% en 2018. Pourtant, certains secteurs souffrent de pénurie. C'est le cas de la photographie, où la formation et l'orientation des candidats est insuffisante. Les secteurs en bonne santé ? Ce sont la distribution, l'informatique et le bâtiment.