Ils sont de plus en nombreux à effectuer ce job d'appoint : qui sont les "clients mystères" ?

Leur mission : passer pour un client lambda. Leurs talents : l’observation et la qualité de leur compte-rendu. Etre client mystère, c’est enquêter sur la qualité de service des établissements pour le compte des propriétaires de ces établissements. Ce métier d’appoint peut s’exercer dans quasiment tous les secteurs : hôtellerie-restauration, bien sûr, mais aussi les commerces et services.

Au total, le marché de la visite mystère représente environ 200 millions d'euros de chiffres d'affaires par an. Les marques sont en effet de plus en plus nombreuses à y avoir recours car le coût des visites est très faible -70 euros en moyenne- et les avis sont plus fiables que sur internet.

Pour postuler comme client mystère, il ne faut généralement pas s’adresser à la marque, mais s’inscrire auprès de sociétés spécialisées. Après avoir donné ses informations personnelles et passé un test de culture générale, le candidat sera envoyé sur telle ou telle mission lui correspondant –difficile par exemple de tester un opticien si vous ne portez pas de lunettes. En général, un inscrit a une chance sur deux de recevoir une proposition d'enquête chaque mois. "Les critères principaux : qualité du travail, fidélité, disponibilité. Les gens qui travaillent bien avec nous, qui nous rendent des grilles sans fautes d'orthographe, qui sont fiables, c'est super important", souligne Marc Verset, fondateur de Qualivox, un site qui recrute des clients-mystères.

Les employés observés risquent-ils des sanctions en cas de rapport négatif ? Toutes les entreprises contactées par TF1 ont refusé de répondre.