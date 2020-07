Coiffeurs, garagistes, plombiers… Ils resteront ouverts tout l'été !

Ils ont dû fermer leur boutique, leur salon de coiffure, leur atelier pendant plus de deux mois pour cause d'épidémie. De nombreux commerçants mettent à présent les bouchées doubles pour retrouver leur clientèle et garder leur salarié. Certains seront ouverts tout l'été pour rattraper le temps perdu. Mais y aura-t-il pour autant les clients, notamment au mois d'août ?



