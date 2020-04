Comment le BTP adapte ses méthodes de travail ?

Un guide des bonnes pratiques sanitaires a été adopté il y a dix jours par les partenaires sociaux, puis validé par le gouvernement. Il sert de cadre à la reprise d'activité dans le secteur du BTP. Il a obligé les ouvriers de cette entreprise de plomberie et de chauffage à travailler un peu différemment. Ils doivent porter un équipement qui a aussi un coût, environ 10 euros par jour et par salarié. Plus le chantier est important, plus les nouvelles règles sont coûteuses et contraignantes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.