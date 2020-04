Comment le retour à l'activité dans les grandes entreprises va-t-il se dérouler ?

Dans les grandes entreprises, on se prépare pour l'après 11 mai. Chez Nexans par exemple, seul un tiers des 450 collaborateurs reviendront sur leur lieu de travail. Port du masque et lavage des mains obligatoires dès l'entrée, visiteurs interdits sur le site, places limitées dans l’ascenseur, ouverture des portes avec les coudes... Le plan de bataille contre le coronavirus est déjà bien rodé. Du côté d'Axa, la reprise se fera en alternance. Une semaine au bureau et une semaine en télétravail, avec des horaires souples.



