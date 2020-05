Comment les apprentis aux métiers manuels s'adaptent-ils au confinement ?

Les cours à distance pendant le confinement sont compliqués pour les élèves qui se forment aux métiers manuels. Au Campus des métiers (Seine-Saint-Denis), les professeurs ont réalisé des vidéos pour les apprentis mécaniciens. C'est une manière de leur apprendre plus facilement les gestes professionnels. Par ailleurs, Chloé, apprentie pâtissière, reçoit des recettes de la part de son enseignant via Internet pour continuer les cours.



