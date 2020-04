Comment les entreprises se préparent déjà à rouvrir

Notre pays est confiné depuis le 17 mars pour limiter la propagation du coronavirus. Quatre millions de salariés sont actuellement en chômage partiel, et ce chiffre augmente chaque jour. Pour éviter une trop grande casse sociale et permettre une reprise de l'activité dès la levée de la mesure, certaines entreprises se préparent déjà. C'est le cas de Someflu, Adecco ou encore de grands groupes industriels comme PSA.



