Comment les entreprises se sont adaptées à la crise ?

Les chefs d'entreprise sont impatients de reprendre les activités pour limiter autant que possible le manque à gagner. Dans une usine près de Maubeuge, à peine 10% des 600 salariés et uniquement des volontaires ont repris le travail. Mais ce redémarrage est sous réserve d'avoir pris des mesures sanitaires importantes. Dans une PME vendéenne, le port obligatoire de gants et de masques, ainsi que le respect d'un mètre entre chaque poste de travail ont été mis en place.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.