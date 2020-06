Comment une entreprise de numérisation de films a été sauvée grâce à la mobilisation de ses clients

Et là subitement, le miracle se produit : "Très rapidement dans les trois, quatre jours qui suivent, le service client est assez débordé. Par des appels pour des commandes ou aussi simplement un petit mode de remerciement", raconte aux équipes de TF1 le directeur de production Patrick Bernard dans le reportage en tête de cet article.

Il faut alors rappeler les salariés, pour la plupart au chômage partiel. Films, cassette VHS, photos, quel que soit le support, les clients semblent impatients de conserver tous ces moments qui jalonnent l’histoire familiale. "Le stock augmente tous les jours", explique David Dunand, responsable d’équipe. "Avant le confinement, on était à 6.000 cassettes. Il y a eu le confinement, on a redémarré, et là on est à 8.000 cassettes."