Compagnie aérienne : le fret évite le crash

Dans la gare de fret d'Air France, l'activité a retrouvé son niveau d'avant la crise. Chaque semaine, 13 000 tonnes de marchandises, principalement des produits alimentaires, y transitent. Grégoire Soulié, responsable centre fret d'Air France, affirme : "On peut trouver des litchis, des ananas qui proviennent de La Réunion, des avocats qui arrivent de Colombie, des mangues d'Amérique du Sud, de la viande argentine, du poisson de nos destinations africaines".



Ce redémarrage de l'activité est une confiance retrouvée pour les mois à venir. Pourtant, comment transporter autant de marchandises alors que la moitié des avions ne volent toujours pas faute de passagers. Air France rempli toujours chaque jour ses deux cargos, environnant les 100 tonnes. La compagnie aérienne fait maintenant 40 liaisons par semaine avec ses avions de passagers sans aucun client à bord. En l'absence de valises de sa soute, l'avion emporte 20% de marchandises en plus, un équilibre économique délicat.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.