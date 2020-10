Confinement : à quelles aides les entreprises ont-elles droit ?

Grâce au fonds de solidarité, les entreprises pourront bénéficier d'aides venant de l'Etat. La somme maximale est de 10 000 euros par mois pour celles qui ont moins de 50 salariés, contraintes de fermer totalement. Même chose pour les entreprises des secteurs les plus sinistrés, à condition d'avoir une perte de chiffre d'affaires de moins de 50%.



Pour toutes les autres entreprises du pays, une aide de 1 500 euros est à nouveau généralisée. La condition est la même, une baisse de moitié du chiffre d'affaires. Quant aux fameux prêts garantis par l'Etat, leur remboursement peut être décalé d'un an supplémentaire au lieu de mars 2021.



Le gouvernement veut aussi inciter les bailleurs et les propriétaires des locaux des entreprises à annuler au moins un mois de loyer d'ici la fin de l'année, et ce, grâce à 30% de crédit d'impôt. Si un propriétaire accepte par exemple de renoncer à un loyer de 5 000 euros, il touchera quand même 1 500 euros sous forme de réduction d'impôt.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.