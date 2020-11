"Comment ne pas être en colère ?" Le désespoir de commerçants nantais

"Ici, c'était une boutique de vêtements..." Olivier Dardé déplore de plus en plus des fermetures définitives à Nantes. Ce représentant des commerçants connaît par cœur ces histoires de faillites économiques et personnelles. Il nous présente Johanne Dellieux, une créatrice d'objets de puériculture, qui crie sa détresse face aux graves difficultés engendrées par le nouveau confinement.

"Comment ne pas être en colère quand on vous met la tête sous l'eau et qu'on vous dit 'surtout, ne vous débattez pas, mourez' ?, interroge la jeune femme. On a créé nos propres emplois, on a créé d'autres emplois, on est ceux qui coûtent le moins cher à l'État, on ne prend pas de congé maladie, on n'a pas de RTT, on n'a pas de chômage. Vous ne seriez pas en colère, vous ?"