Confinement : il lutte pour sauver sa boîte à tout prix

Son entreprise avance moins vite qu'avant, alors lui aussi. Pour réaliser des économies, suite à la crise, il a décidé de rendre sa voiture de fonction et va désormais au travail à vélo. Benjamin Pradier a 36 ans. Il a fondé son entreprise d'organisation d'événements quand il en avait 19, avec un BEP et 1 000 euros en poche. Aujourd'hui, il emploie 35 personnes. En ce moment, seules 6 ne sont pas au chômage partiel.

Pour économiser le plus possible, ce patron est même devenu livreur. Jusqu'ici, aucun salarié n'a été licencié, mais selon son expert-comptable, Patrick Gautier, la situation n'est plus tenable. Il explique que "l'entreprise a des aides, mais elles ne financent que 70% de la charge des salaires. Et "si les choses durent, l'entreprise peut disparaître".