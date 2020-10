Confinement : le désarroi des commerçants non autorisés à ouvrir

Contrairement aux marchés, les commerces dits non essentiels ont dû fermer. Une situation souvent intenable et difficile à accepter pour eux alors que les grandes surfaces, elles, restent ouvertes. Bars, restaurants, salons de beauté ou boutiques de vêtements vivent cette seconde fermeture comme une injustice. Alors que la survie de leur commerce est en jeu, ils craignent ne plus pouvoir tenir.



L'inquiétude est largement partagée dans la commune de Bourgueil (Indre-et-Loire) où les commerces de proximité sont essentiels. Alors que les grandes surfaces restent ouvertes, les petits commerçants expriment leur incompréhension. Ils souhaitent obtenir des dérogations pour continuer à travailler en appliquant toutes les précautions sanitaires nécessaires.



