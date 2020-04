Confinement : les cultivateurs de pivoine tentent de sauver la saison

Les pivoines commencent à fleurir dans les jardins. Dans la Drôme, un pépiniériste entretient l'une des plus belles collections du pays. Rose praline, jaune citron, rouge carmin ... une palette de couleurs qui fait penser à un tableau de maître à chaque printemps. A cause du confinement, rares sont les chanceux à pouvoir admirer ces fleurs de légende, symbole d'immortalité en Asie.



