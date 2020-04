Confinement : les petits commerçants en difficulté attendent le versement de l'aide de 1 500 euros

En cette période de confinement, beaucoup de petites entreprises sont à l'arrêt. Pour faire face à la crise, Bruno le Maire a promis une prime de 1 500 euros aux plus durement touchés. Près de 700 000 entreprises ont déjà fait appel à ce fonds de solidarité. À Prunay-le-Gillon (Eure-et-Loir), les commerces voient leur chiffre d'affaires s'effondrer. Alors que certains ont déjà reçu leur part, d'autres s'impatientent et vivent dans l'incertain.



