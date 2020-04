Confinement prolongé : comment l’approvisionnement alimentaire s’organise-t-il ?

Pour répondre à la hausse de consommation liée au confinement, des producteurs et des usines de transformation augmentent leur cadence. C’est le cas des usines de pâtes qui tournent à plein régime. Le transport vers les grandes surfaces est assuré, pour la plupart, par les routes. Et afin d'éviter les pénuries dans les rayons, le gouvernement autorise les chauffeurs à faire des heures supplémentaires et à rouler la nuit.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.