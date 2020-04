Confinement prolongé : un patron de PME affirme "qu'il a une lueur d'espoir car on va peut-être commencer à sortir de ce cauchemar le 11 mai"

Lors de son allocution depuis le palais de l'Elysée, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai, soit quatre semaines supplémentaires. Laurent Vronski, directeur général d'Ervor, a réagi à cette annonce. "Maintenant, j'ai une feuille de route... On a une date, on sait déjà que le 11 mai, tous les espoirs sont permis", a-t-il avancé. Et de continuer, "l'Etat réagit très vite. Mais on traverse une situation qui est complètement inédite... Nous avons un arrêt quasi total". "Oui, j'ai une lueur d'espoir car je sais déjà que le 11 mai, on va peut-être commencer à sortir de ce cauchemar", a-t-il conclu.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.