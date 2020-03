Coronavirus : de plus en plus d’entreprises au ralenti

Toutes les entreprises dépendantes des salons professionnels ou des événements sportifs sont en difficulté. Les hôtels, par exemple, enregistrent une baisse de 20% de leur activité, selon le Groupement national des indépendants (GNI). Un coup dur pour certains restaurateurs, et surtout pour les traiteurs. L'industrie aussi souffre de la paralysie de la Chine. Des acteurs de la transition énergétique accumulent les retards de livraisons et s'exposent à des pénalités financières.



