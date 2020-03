Coronavirus : la colère et l'incompréhension du BTP envers le gouvernement

Les travailleurs des BTP sont étonnés d'entendre le gouvernement leur demander de poursuivre le travail. Les conditions de travail sont, en effet, incompatibles avec les recommandations sanitaires actuelles. Ce sentiment est partagé par tous les personnels du bâtiment, qui ne cachent pas leurs colères et leurs incompréhensions. Le BTP emploie deux millions de personnes dans notre pays, et les risques de contaminations sont donc importants sur tous les chantiers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.