Coronavirus : les confidences des travailleurs invisibles

Les Français ont redécouvert ces dernières semaines le métier et le dévouement des secouristes et des soignants. C'est aussi le cas pour bien d'autres professions comme les éboueurs, les caissières ou encore les agents d'entretien. Pour ces travailleurs actuellement sur le terrain, la ville de Paris a octroyé une prime de 35 euros net par jour. Une façon de remercier ces métiers qui font tourner le pays.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.