Coronavirus : les éboueurs réclament des masques de protection

Les éboueurs sont au contact de nos déchets tous les jours. Les situations les plus à risque, ce sont les bacs qui débordent et les poubelles mal fermées, ou encore les déchets en vrac qu'ils doivent ramasser au risque par exemple de tomber sur des mouchoirs infectés. Inquiets face à la propagation de l'épidémie de coronavirus, ces travailleurs réclament des masques de protection.



